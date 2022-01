Grande spettacolo nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia femminile 2022. La Unet E-Work Busto Arsizio espugna infatti il Palazzetto dello Sport di Scandicci, con un 3-1 più netto di quanto non raccontino i parziali (22-25; 22-25; 25-19; 19-25), e trascinata dalla solita, splendida, Camilla Mingardi (22 punti) ma anche da una cattedratica Alexa Gray (23), quest'ultima sempre più fondamentale nello scacchiere a disposizione di coach Musso. Alla Savino Del Bene non bastano un'Ofelia Malinov da 10 punti - 6 in attacco ma anche 3 muri-punto - e i 30 della coppia Pietrini-Lippamann, con Elena che conferma di viaggiare ancora a corrente alternata. Grande show anche delle due libero: Brenda Castillo (Scandicci) e Giorgia Zannoni (Busto) danno vita a un splendido duello a distanza ravvicinata, a suon di coperture, difese incredibili e tanta solidità in ricezione. Infine, due parole su Jovana Stevanovic. La capitana delle "Farfalle" è spaziale a muro (ben 6) e fondamentale nei momenti chiave del match, non tradendo quasi mai la sua palleggiatrice e confermandosi imprescindibile per un gruppo che si regala così la semifinale contro l'Imoco Conegliano. La sfida al dream-team, detentore del trofeo, è in programma per mercoledì 5 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, con inizio fissato per le ore 16:00 italiane.

Parte forte la Unet E-Work, trascinata dal braccio armato di Mingardi, dalla regia di Poulter, ma anche e soprattutto dal gran lavoro in battuta. La squadra di coach Musso forza molto dai nove metri e realizza ben tre ace nelle prime battute del match, scappando sull’8-12 e costringendo la panchina di Scandicci al timeout. La pausa tecnica non aiuta però la Savino Del Bene, che continua a soffrire tremendamente in ricezione e si dimostra fallosa anche in attacco, scivolando più volte a -7. Tocca allora a Louise Lippmann suonare la carica, con Elena Pietrini perfetta nel seguire la compagna e piazzare i colpi che valgono il 15-18, oltre al timeout di Busto Arsizio. La formazione ospite sembra ritornare in totale controllo del set, ma le padrone di casa infilano un 4-0 pieno d’orgoglio per rimettere tutto in discussione (22-23). Dopo l’errore dai nove metri di Natalia, serve allora un grande muro di Stevanovic sulla parallela di Pietrini per firmare l’1-0 in favore delle Farfalle.

A inizio 2° set, la ricezione delle padrone di casa migliora sensibilmente, mentre Sara Alberti comincia a fare male nel gioco veloce al centro e Malinov ritrova anche la fast delle sue centrali. Busto Arsizio si affida quasi sempre alla coppia Bosetti-Mingardi ma incassa anche tre muri-punto di fila e, con un break passivo di 5-0, scivola a -3 (9-6). Nel momento di maggiore difficoltà per la Unet E-Work, le difese di Zannoni e la classe di Mingardi fanno la differenza e rimettono la sfida in perfetto equilibrio (12-12). La Savino Del Bene perde invece un po’ di ritmo in attacco e trova anche l’opposizione a muro di Gray, perdendo così l’inerzia del match e scivolando sul 14-17. Coach Barbolini inserisce Ekaterina Antropova – giovanissima stella, “contesa” da Russia e Italia a livello di nazionale – ma la correlazione muro-difesa delle Farfalle è praticamente perfetta e, in ricostruzione, Gray diventa sinonimo di garanzia. Poulter non deve fare altro che affidarsi sempre alla sua schiacciatrice, per vedere così firmato un altro 22-25.

Scandicci sembra trasformata in apertura di 3° set, con Pietrini che tenta di trascinare tutte le compagne e coach Musso chiamato al timeout per ammonire le sue atlete nella necessità di “rimanere fino a mezzanotte al Palazzetto, senza avere fretta di trovare punti per poi sbagliare” (6-2). Malinov si esalta ad attaccare spesso e volentieri di seconda, ma sono le perfette coperture e ricezioni di Castillo a fare la differenza, permettendo a Scandicci di doppiare le avversarie (12-6). La Unet E-Work ha comunque davvero mille risorse, oltre a una Mingardi perfetta anche in pallonetto, e trova in Gray la bocca da fuoco utile per ritornare a sole due lunghezze di svantaggio (15-13). Scandicci riallunga sul +5, sfruttando un rarissimo passaggio a vuoto dell’opposto avversaria, ma Busto Arsizio beneficia del gran lavoro a rete di Stevanovic e delle super-difese di Zannoni per riaprire nuovamente la frazione (20-19). Pietrini e compagne rimettono sul taraflex tanto orgoglio e ottima comunicazione, mentre Valeria Battista sbaglia qualche attacco di troppo ed ecco spiegato il 5-0 che chiude il set e riapre questo quarto di finale.

A inizio 4° set, Malinov trova una connection perfetta con Marina Lubian – giovanissima centrale, classe 2000 – e il muro della Savino Del Bene sale di colpi per il 5-2 provvisorio. Gli errori di comunicazione tornano prepotentemente nella metà campo di casa e Busto ne approfitta per piazzare uno 0-4, sporcando qualsiasi attacco avversario con un gran lavoro a muro e tentando la contro-fuga (8-10). Le "Farfalle" di coach Musso prendono definitivamente l’inerzia del match, peraltro senza dover ricorrere al talento di Mingardi: ci pensa infatti Gray, con una serie di super alla mano alzatele da Poulter, a spezzare quasi definitivamente le resistenze di Scandicci (11-18). Il “quasi” è d’obbligo, perché lo show di Antropova riapre set e partita: la classe 2003 bombarda in diagonale da altezze inarrivabili per qualsiasi altra giocatrice e, insieme a Malinov, firma il 5-0 su cui la Unet E-Work non ricorre comunque al timeout. L’inesperienza tradisce però la giovanissima stella della Savino Del Bene, la quale manda out due attacchi di capitale importanza. Mingardi fiuta la ghiotta occasione e non fa sconti: prima la bomba in diagonale, poi il muro a uno su Pietrini. Busto può esultare per aver centrato le Final Four! A Roma sarà sfida all’Imoco Conegliano, in un match da non perdere assolutamente.

Il tabellino

Savino Del Bene Scandicci - Unet E-Work Busto Arsizio 1-3 (22-25; 22-25; 25-19; 19-25)

Scandicci : Angeloni, Alberti 3, Silva Correa 7, Moschettini n.e., Malinov 10, Napodano (L) n.e., Pietrini 14, Lubian 5, Natalia 12, Lippmann 16, Orthmann n.e., Bartolini n.e., Antropova 6, Castillo (L). All. Barbolini.

: Angeloni, Alberti 3, Silva Correa 7, Moschettini n.e., Malinov 10, Napodano (L) n.e., Pietrini 14, Lubian 5, Natalia 12, Lippmann 16, Orthmann n.e., Bartolini n.e., Antropova 6, Castillo (L). All. Barbolini. Busto Arsizio: Poulter 1, Battista 1, Monza, Bressan n.e., Gray 23, Colombo n.e., Mingardi 22, Zannoni (L), Stevanovic 15, Bosetti 7, Ungureanu , Herrera Blanco 6. All. Musso.

