Vero Volley Milano travolge 3-0 la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e resta imbattuta in questo inizio del 78° massimo campionato italiano. Le rosablù di coach Marco Gaspari, il quale schiera ancora due opposto di ruolo ma con Magdalena Stysiak dirottata in banda, dominano in qualsiasi fondamentale, dando a tratti anche spettacolo per la gioia degli spettatori accorsi all'Arena. A prendersi quasi tutta la scena è l'altra opposto di ruolo, Jordan Thompson, con la statunitense capace di mettere insieme 16 punti col 55% di eccellenza in attacco e di affinare sempre più il feeling con Alessia Orro. Nell'anticipo della sesta giornata di Serie A1 femminile , latravolgelae resta imbattuta in questo inizio del 78° massimo campionato italiano. Le rosablù di coach Marco Gaspari, il quale schiera ancoradi ruolo ma condirottata in banda, dominano in qualsiasi fondamentale, dando a tratti anche spettacolo per la gioia degli spettatori accorsi all'Arena. A prendersi quasi tutta la scena è l'altra opposto di ruolo,, con la statunitense capace di mettere insiemecolin attacco e di affinare sempre più il

La palleggiatrice Azzurra, al netto di qualche imprecisione nelle aperture in posto 4 per Miriam Sylla, regala perle con alzate a una mano per le sue centrali, riuscendo ad animare una sfida praticamente conclusasi sul 25-19 del 1° set. In questo sabato sera, le Tigri di Vallefoglia hanno infatti gli artigli spuntati e soffrono davvero troppo in ricezione, impedendo così a Micha Hancock di esprimere tutto il proprio potenziale in palleggio.

La partita

Un sabato sera tranquillo, peraltro speso davanti al sempre caldo pubblico dell'Arena di Monza, per una Vero Volley che non giocherà la miglior Pallavolo della sua stagione ma continua a vincere e mantiene percorso netto in campionato. A partire dal primo fondamentale contemporaneo, la battuta, le rosablù di coach Gaspari dominano in qualsiasi fondamentale, chiudendo con 6 ace, 12 muri-punto il 61% di ricezione positiva e una correlazione muro-difesa che costringe Vallefoglia a un pessimo 28% di eccellenza in attacco. La squadra allenata da Andrea Mafrici prova ad aggrapparsi al talento di Tatiana Kosheleva (11) e alla versatilità di Sofia D'Odorico, ma recita quasi il ruolo di vittima sacrificale e non riesce quasi mai a impensierire una squadra gestita alla perfezione da Orro. L'alzatrice della Nazionale, MVP a fine gara nonostante il grande rendimento di Thompson, sale di colpi nel corso della gara e delizia i presenti all'Arena con alzate a una mano che permettono alle sue attaccanti di schiacciare praticamente quasi sempre senza muro. Al resto ci pensa la coppia Stysiask-Thompson. L'opposto polacca, schierata nuovamente da martello, tiene in ricezione e in attacco passa sistematicamente sopra al muro avversario, mentre la pari-ruolo statunitense finalmente ritrova i colpi che l'avevano portata alla titolarità negli Stati Uniti di coach Karch Kiraly. Gloria anche per Jovana Stevanovic (11), sempre molto efficace dai nove metri - e non soltanto per i 2 ace realizzati - e perfetta sia in fast che nel lavoro a rete. Per Milano matura così il 6° successo in altrettante uscite stagionali, anche se ancora manca il banco di prova contro una delle quattro - rosablù incluse - grandi favorite per la vittoria dello Scudetto. Vallefoglia torna nelle Marche con uno 0-3 netto, ma che non pregiudica affatto le ambizioni di una squadra che lotterà fino alla fine per un posto nei Playoff.

Il tabellino

Vero Volley Milano - Megabox Ondulati Savio Vallefoglia 3-0 (25-19; 25-10; 25-18)

Milano : Martin n.e., Stysiak 13, Folie 6, Orro 3, Camera, Parrocchiale (L), Begic, Thompson 16, Rettke n.e., Stevanovic 11, Negretti (L) n.e., Sylla 10, Davyskiba n.e., Candi. All . Gaspari.

: Martin n.e., Stysiak 13, Folie 6, Orro 3, Camera, Parrocchiale (L), Begic, Thompson 16, Rettke n.e., Stevanovic 11, Negretti (L) n.e., Sylla 10, Davyskiba n.e., Candi. . Gaspari. Vallefoglia: Piani 6, Carraro, D'Odorico 7, Sirressi (L), Aleksic 2, Papa n.e., Martinelli n.e., Mancini 2, Hancok 1, Barbero (L) n.e., Berti n.e., Kosheleva 11, Lutz 5. All. Mafrici.

