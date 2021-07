Pallavolo

Olimpiadi Pallavolo femminile: Cina-Italia 3-0, gli highlights della partita

GIOCHI OLIMPICI - Pesante battuta d'arresto, la prima in questo torneo olimpico, per le azzurre allenate da Mazzanti. Egonu e compagne torneranno in campo contro gli Stati Uniti lunedì 2 agosto alle 4.05 ora italiana per l'ultima sfida del Girone B.

00:03:34, un' ora fa