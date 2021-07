Pallavolo

Olimpiadi Tokyo 2020, Ivan Zaytsev esce in lacrime per un infortunio alla mano in Italia-Iran

TOKYO 2020, PALLAVOLO - Ivan Zaytsev, capitano della Nazionale italiana maschile di volley, con la mano sinistra già in condizioni imperfette dopo un problema manifestatosi contro la Polonia lascia il campo in lacrime e molto dolorante rientrando in panchina nel corso del terzo set contro l'Iran.

00:00:36, 5 ore fa