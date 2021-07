Pallavolo

Pietrini: "Ci siamo divertite tantissimo, perchè siamo un gruppo unito"

Esordio spettacolare per le Azzurre allenate da Davide Mazzanti, che spazzano via il ROC per 3-0. Elena Petrini all'esordio in una Olimpiade: "Partire così per me non è stato facile però ho avuto l'opportunità e ci siamo divertite tantissimo"

00:00:33, un' ora fa