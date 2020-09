Il suo ritorno in provincia di Cremona era stato accolto dall’entusiasmo generale dei tifosi. Nella prima parentesi italiana aveva sollevato una Supercoppa italiana e una Champions League. Dopo due anni tra Brasile e Turchia, Carli Lloyd è tornata alla VBC poco prima di sapere di essere in dolce attesa . La notizia, dopo essere stata comunicata tramite i canali social del club, ha scatenato l’odio e l’ira di una parte della tifoseria.

“E' come quando assumi un'operaia dell'Est a tempo indeterminato e lei resta magicamente incinta”, sono di questa portata i commenti scaturiti dall’annuncio della gravidanza. “Io non la pagherei, quella è la porta e ciao”, si legge. Purtroppo, pure se in minoranza, sono parecchi i tifosi a pensarla così. “Come mai tutto questo buonismo nei confronti di un'atleta che non rispetta il proprio contratto?” scrive qualcuno a chi prova a difendere la giocatrice.