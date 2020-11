Trento-Monza, match valido per la nona giornata della Serie A1 di volley femminile, è stato rinviato a data da destinarsi. Il motivo è ormai il consueto: c’è un sospetto caso di positività al Covid-19 tra le fila della compagine dolomitica, non ci sono i tempi tecnici necessari per ottenere gli esiti dei nuovi tamponi e dunque non è possibile disputare la partita questa sera al Sanbàpolis. Si tratta del quarto rinvio consecutivo per Trento dopo quelli con Cuneo, Chieri e Novara. Questa sera erano già saltate Busto Arsizio-Chieri e Perugia-Novara. Si disputeranno soltanto Bergamo-Conegliano (ore 19.30) e Casalmaggiore-Brescia (ore 20.30), Scandicci-Cuneo è in programma domani (ore 18.30). Questa è la 12ma partita rinviata in questo avvio di stagione, ora è necessario stilare un calendario di recuperi, impresa molto ardua.