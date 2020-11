Di padre in figlio. Luca Cantagalli è stato una leggenda della pallavolo italiana, un punto di riferimento della Generazione di Fenomeni. Il ribattezzato Bazooka vinse i Mondiali 1990 e 1994, l’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e tre titoli europei. Oggi, però, la copertina è tutta per suo figlio. Diego Cantagalli ha infatti realizzato il record assoluto di punti in una singola partita in Italia a livello elite: l’opposto dell’Impavida Ortona ha messo a segno addirittura 46 punti nella sfida contro Siena, match valido per la Serie A2.

Quarantasei punti in 5 set: 61 palloni attaccati, 69% in fase offensiva, 3 aces, 1 muro. Questo lo score dell’indemoniato 21enne, nel recente passato in rosa alla Lube Civitanova (uno scudetto e una Champions League, anche se non da protagonista), capace di battere un record che reggeva addirittura dalla stagione 2000-2001, quando Josè Matheus siglò 45 punti in Asti-Telephonica Volley di Serie A2. Il primato di SuperLega/Serie A1 risale al 2013-2014 con le 42 marcature di Giulio Sabbi in Verona-Molfetta, lo scorso anno Nimir Abdel-Aziz mise a terra 41 punti in Milano-Piacenza.