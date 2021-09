Draghi: "Non ricordo un anno così straordinario"

"A voi va il ringraziamento del governo e dello staff di Palazzo Chigi: la pallavolo italiana è di nuovo campione d'Europa, per la settima volta per la maschile e la terza per la femminile e per la prima volta contemporaneamente. a non ricordo un anno così straordinario. E' un risultato che ci riempie di orgoglio e si aggiunge a mesi indimenticabili per lo sport italiano. A memoria, non ricordo un anno così, veramente un anno straordinario"

CEV Champions League Gironi di Champions: derby tra Perugia e Trento, Conegliano al top 25/09/2021 A 09:14

Mattarela: "Onorata la maglia azzurra"

"Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito alle vostre vittorie. Per il Paese in ripresa avere segnali di ripresa dopo la pandemia è di grande importanza"

"It's coming Rome", Tokyo, il volley: ricordi di un'estate italiana

Malagò: "Due successi che inorgogliscono l'Italia"

"Complimenti alla pallavolo, per due vittorie che inorgogliscono il comitato olimpico e tutta l'Italia. Oggi abbiamo la fortuna di festeggiare ragazzi e ragazze che hanno compiuto impresa unica nella storia dello sport. Sappiamo benissimo come ci fossero altre aspettative durante le Olimpiadi da queste due squadre. Soprattutto per questo è ancora più incredibile quanto successo: lo sport dà sempre la possibilità di riscattarsi, e loro l'hanno fatto alla grande. Complimenti alla pallavolo, al presidente Manfredi, ai ct Mazzanti e De Giorgi

Mazzanti: "Lo Sport è vittoria e sconfitta"

"La vittoria è la lode del vincitore: chi perde è un fallito, solo chi vince ha diritto ad attraversare il Rubicone e sfilare in trionfo per le strade di Roma. Ma lo sport non è questo, vittoria e sconfitte sono le due facce della stessa medaglia. Un pallone che cade qualche centimetro più in là, e il tuo sogno è distrutto. E' lo sport, stressante e magnifico: per tutti lo sport è efficace metafora, rappresenta in piccolo ciò che ci definisce in grande. In questa grande estate sportiva in tricolore, speranza è costruire mondo dove la riconoscenza e la gratitudine non svaniscano, al di là del punto in cui cadrà l'ultima palla"

LA RUSSIA RIMONTA, MA LA FRANCIA NON SI SCOMPONE: ORO STORICO

Pallavolo Mondiali U21, Azzurri alla 2ª fase in attesa di Michieletto 24/09/2021 A 19:31