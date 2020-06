Volley, Podrascanin e Lisinac positivi al coronavirus dopo Atanasijevic

Dal nostro partner OAsport.it

Marko Podrascanin, Srecko Lisinac, Drazen Luburic e il tecnico Igor Zakic sarebbero risultati positivi al coronavirus come riportano i media serbia. I pallavolisti della Nazionale detentrice del titolo europeo avrebbero contratto Covid-19 nei giorni scorsi, probabilmente dopo essere stati in contatto con l’opposto Aleksandar Atanasijevic, il quale aveva annunciato la sua positività nella giornata di venerdì. Le cinque persone sono in quarantena presso la loro abitazione e non sono in gravi condizioni, il resto della squadra nazionale, che aveva avuto contatti con i positivi, si è posta in auto-isolamento in un hotel di Belgrado.

