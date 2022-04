Paracadutismo

Paracadutismo, RedBull Skydiving Plane Swap: il lancio da aereo a aereo finisce con un incidente, pilota illeso

I cugini Luke Aikins, 48 ​​anni, e Andy Farrington, 39 anni, in Arizona hanno provato un'acrobazia mai riuscita prima: saltare da 2 aeroplani differenti tentando di rientrare in volo sull'aereo in picchiata. L'azzardato tentativo è riuscito solo a metà perché l'aereo dal quale è saltato Farrington, vittima di una turbolenza, si è schiantato a terra. Per fortuna il pilota è rimasto illeso.

