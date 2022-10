Paralimpiadi

Giochi Paralimpici 2024: cerimonia d'apertura agli Champs-Elysées

PARALIMPIADI - Dopo la Senna, scelta per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, il Comitato Organizzatore ha alzato il velo sul sito del suo equivalente paralimpico. Anche questo avrà una cornice sublime per dare il via agli undici giorni di gare (28 agosto-8 settembre): gli Champs-Elysées e Place de la Concorde.

00:01:12, 13 minuti fa