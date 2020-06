In un'intervista a La Repubblica, il 21enne nuotatore rimasto paralizzato da tre colpi di calibro 38 alla schiena nel febbraio 2019 ha raccontato quando Alex Zanardi abbia significato nella sua ripartenza e rinascita: "Dopo l'incidente Zanardi mi ha mandato un messaggio. Io ci sono, mi ha scritto, dandomi incoraggiamento e forza".

Se l’Italia intera e il mondo sportivo e non da venerdì sera si sono stretti intorno ad Alex Zanardi è perché è uno di quegli esseri umani per cui è impossibile non provare stima, affetto, simpatia. Che si abbia avuto la fortuna di incontrarlo dal vivo oppure che lo si sia visto anche solo di sfuggita in tv, Alex incarna valori nobili e puri: tenacia, resilienza, determinazione, curiosità, passione, ironia, ottimismo. Per questo la parola, spesso abusata o usata a sproposito, “eroe moderno” accostata alla sua figura non è mai risultata inadeguata perché Alex è stato un modello e un punto di riferimento che ha ispirato centinaia, migliaia di persone che vedendolo osare l’impossibile e tagliare traguardi impensabili hanno trovato la forza di rimboccarsi da capo e ricominciare lasciandosi alle spalle drammi e sofferenze indicibili.

Fra le persone che hanno instaurato un legame speciale con Zanardi traendone ispirazione per ripartire c’è anche Manuel Bortuzzo, il nuotatore 21enne rimasto paralizzato alle gambe dopo che tre colpi lo avevano colpito alla schiena il 2 febbraio 2019 alla periferia di Roma. In un’intervista a “La Repubblica” Bortuzzo ha raccontato quanto Alex lo abbia aiutato nel suo percorso di rinascita e si sia abbeverato alla sua forza straordinaria di ripartire.

Alex Zanardi si riprenderà la vita con la stessa fame di prima, anzi di più, se il fisico glielo permetterà. Perché lui è così, perché è così. Chi attraversa tragedie come le nostre, si cerca dentro sempre l'opportunità. Sì, sembra un ossimoro parlare di fortuna, anzi ci prendono un poco per matti, ma la verità è che siamo benedetti a essere qua. Quando rischi di non avere più niente, quello che hai diventa tutto di guadagnato, un dono, altre possibilità e bellezza. Sperando che vada tutto per il verso giusto, Alex avrà tutto da riguadagnarsi ancora, ancora una volta.

"Zanardi dopo l’incidente mi scrisse ‘Io ci sono...'"

Bortuzzo, racconta come è nata l’amicizia a distanza col leggendario campione paralimpico bolognese, che fu tra i primi a scrivere dopo la sparatoria.

Mi ha mandato un messaggio quando ho avuto l'incidente. Io ci sono, mi ha scritto, dandomi incoraggiamento e forza. Diceva che avrebbe avuto piacere a incontrami privatamente, senza clamori e senza telecamere, solo per fare quattro chiacchiere e stare con me. Poi purtroppo non ci siamo riusciti, ma lo aspetto. Il fatto curioso è che io lo vedo tutti i giorni: c'è un murale gigantesco col suo volto nella rotonda dove passo sempre vicino casa a Roma. È bellissimo, e ogni giorno vedo un uomo grande. Ogni sport ha i suoi rischi. Il suo l'ho sempre rispettato perché quando li vedi che si allenano per strada dici cavolo, è una cosa un po' da folli, una disciplina davvero estrema e di conseguenza sono estremi anche i rischi. Ma quando è la passione a guidarti, i pericoli te li corri, non ci pensi. L'unica cosa che mi auguro adesso, quando ancora non conosciamo perfettamente il suo quadro clinico, è che non debba passare neanche un giorno di sofferenza vera perché ne ha passati già troppi. Una batosta che non auguri a nessuno, tanto meno a uno come lui: mi sconvolge, mi fa male.

