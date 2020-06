Da Federica Pellegrini a Leclerc, da Tamberi a Del Piero: i messaggi social per Zanardi

Tantissimi sportivi e non sono vicini ad Alex in questo momento tragico: piovono messaggi sui social network, anche il presidente del consiglio Conte, il ministro Spadafora e i cantanti Jovanotti e Emma Marrone fanno arrivare il proprio appoggio.

Alex Zanardi è da sepre un simbolo di resistenza, di forza d'animo, di spirito competitivo e sportivo, un leone, un lottatore. E anche in questo momento sta lottando per restare in vita dopo il tragico incidente che lo ha coinvolto ieri con la sua inseparabile handbike. Alex però non è solo in questa battaglia, sono tanti i personaggi famosi, dello sport e non solo, che hanno fatto sentire la propria vicinanza all'ex pilota con una pioggia di messaggi sui social network. Da Federica Pellegrini a Charles Leclerc, da Alex Del Piero a Ivan Basso, da Giancarlo Fisichella a Roberta Vinci, da Gianmarco Tamberi a Mauro Berruto, ma anche il presidente del consiglio Conte, il ministro Spadafora e i cantanti Jovanotti e Emma Marrone.

