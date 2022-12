Pattinaggio di figura

Finali Grand Prix 2022, Miura-Kihara brillano a Torino e trionfano tra le coppie: rivedi l'esercizio dei giapponesi

PATTINAGGIO DI FIGURA - La coppia composta da Riku Miura e Ryuichi Kihara riesce a rimanere davanti agli statunitensi Knierim-Frazier e trionfa alle Finali del Grand Prix, diventando i primi per il Giappone a vincere in questa specialità in questa competizione.

00:05:06, 40 minuti fa