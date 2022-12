Pattinaggio di figura

Finali Grand Prix Torino 2022, Kaori Sakamoto davanti a tutte nel corto: rivedi l'esercizio della giapponese

PATTINAGGIO DI FIGURA - La campionessa del mondo in carica chiude al comando dopo lo short program dell’individuale femminile, ballato dalla giapponese sulle note di Janet Jackson. La 22enne nipponica è l’unica delle sei singolariste in gara ad aver già partecipato in passato alle Finali del Grand Prix. Nessun'altra oltre a lei supera la soglia dei 75 punti a metà gara.

00:03:17, 6 minuti fa