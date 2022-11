Grande ammucchiata dopo il programma corto delle coppie d’artistico, ultima gara della prima giornata del Grand Prix De France 2022, terza tappa del Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento ad Angers. In un segmento viziato da innumerevoli sbavature dalla maggior parte dei team coinvolti, gli azzurri Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini hanno ottenuto infatti la quarta posizione ma con buone – se non ottime – possibilità di rimonta.

Ghilardi-Ambrosini fanno il massimo possibile: bellissimi

Ad

Gli allievi di Franca Bianconi e Rossana Murante, entrati sul ghiaccio per ultimi, si sono resi artefici di una performance interessante, sporcata però da un paio di sbavature di rilievo che non gli hanno concesso di strappare una leadership alla portata. Gli azzurri nello specifico hanno commesso un errore nel triplo salchow in parallelo, corto di rotazione ed eseguito con caduta dalla dama, arrivando successivamente in modo leggermente falloso dal triplo lutz lanciato. Per via di queste due defaillance gli atleti delle Fiamme Azzurre si sono dovuti accontentare della quarta moneta con 60.93 (32.27, 29.66), un punteggio praticamente in linea con il resto dei partecipanti.

Grand Prix de France Guignard-Fabbri al comando dopo la rhythm dance ad Angers, rivivi la loro prova 7 ORE FA

Sì, perché i candesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps, al momento in testa, non sono andati oltre i 64.33 (34.50, 30.83) punti per via di una caduta nel triplo rittberger lanciato, stesso passaggio a vuoto commesso da Karina Safina-Luka Berulava, terzi con 61.55 (33.48, 30.07). Performance invece pulitissima e incoraggiante per i padroni di casa Camille e Pavel Kovalev, abili a far saltare il banco ottenendo meritatamente il posto d’onore provvisorio con 63.98 (36.67, 27.31). Rientrano nella lotta per il podio anche i tedeschi Annika Hocke-Robert Kunkel, oggi quinti con 60.11 (31.18, 28.93). Domani, nel programma libero, la parola d’ordine sarà soltanto una: non sbagliare.

Ghilardi-Ambrosini, show sulle note degli Evanescence

Pattinaggio di figura Fantastici Conti-Macii! Gli azzurri terzi a Skate Canada 30/10/2022 ALLE 08:37