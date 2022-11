Si tinge d’azzurro il ghiaccio dell’Angers Ice Parc, impianto sportivo che sta ospitando questo weekend il Grand Prix De France 2022, terza tappa della serie Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio di figura. Charléne Guignard-Marco Fabbri hanno infatti vinto nettamente la gara della danza, salendo per la prima volta in carriera sul gradino più alto del podio nel circuito itinerante.

La prima volta di Guignard-Fabbri! Trionfo ad Angers, rivivi la loro prova

Un risultato arrivato dopo una free dance per palati fini, dove i due atleti delle Fiamme Azzurre hanno dimostrato un grande feeling sulle musiche tratte dalla serie tv “Lucifer” snocciolando nove elementi di grande caratura tecnica, con un margine di miglioramento importante che lascia ben sperare in vista degli appuntamenti futuri. Tra le difficoltà più apprezzate dalla giuria spiccano la splendida trottola combinata iniziale (livello 4), l’originale combinazione di sollevamenti stazionario e rotazionale (livello 4), oltre che la circular step, chiamata di livello 2-3. Ottenendo ampiamente anche il miglior riscontro sulle components, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno chiuso il segmento raccogliendo 124.43 (69.01, 55.42) per 207.95, punteggio che potrebbe aumentare ancora la prossima settimana a Sheffield, località britannica dove Marco e Charléne cercheranno di staccare il pass per le Finali di Torino.

Buona prestazione per i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, bravi ad attestarsi ancora una volta sopra quota 200 nel totale grazie a un programma valutato complessivamente 119.55 (65.77, 53.78) per 201.93. Solida poi la performance dei padroni di casa Evgenia Lopareva-Geoffry Brissaud, apparsi nuovamente in una condizione di forma smagliante con una prova da 113.98 (63.54, 50.44) per 187.15.

