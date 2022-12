Comincia bene il cammino di Charléne Guignard-Marco Fabbri alle Finali Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio di figura, in programma a Torino fino all’11 dicembre. Gli allievi di Barbara Fusar Poli infatti si sono posizionati provvisoriamente sul gradino più basso del podio dopo la rhytm dance, a meno di due punti dalla vetta occupata dai canadesi Gilles-Poirier. In una gara contrassegnata dal ritorno in grande spolvero degli statunitensi Chock-Bates, gli azzurri hanno confezionato una prestazione altamente positiva, dove a fare la differenza è stata fondamentalmente una chiamata in particolare, quella del pattern dance element, in prima battuta assegnato di livello 4 per poi essere declassato a livello 3.

Guignard-Fabbri terzi dopo la rhythm dance, standing ovation del pubblico!

Per questo fattore i nostri ragazzi, realizzando con qualità tutte le difficoltà presentate e raccogliendo soprattutto un ottimo riscontro sul secondo punteggio si sono attestati in zona 84.55 (47.49, 37.09), distanziandosi di 94 centesimi proprio da Chock-Bates, abili a prendere il largo grazie alla sequenza di passi sulla midline, assegnata di livello 3, fattore che ha concesso loro di guadagnare 85.49 (48.53, 36.96).

La grande qualità nei cinque elementi – seppur non con dei livelli altissimi (in particolare nella midline e del pattern dance element, entrambi di livello 2) – coniugata alla superiorità rilevante nelle components ha invece consentito a Piper Gilles-Paul Poirier di vincere il segmento raggiugendo 85.93 (48.39, 37.54). Tuttavia i nordamericani non potranno stare tranquilli. Considerata la vicinanza delle tre coppie, nel libero può succedere veramente di tutto. Sarà una free dance da sogno.

Classifica rhythm dance, danza sul ghiaccio

1. P.GILLES/P.POIRIER (CAN) 85.93 2. M.CHOCK/E.BATES (USA) 85.49 3. C.GUIGNARD/M.FABBRI (ITA) 84.55 4. L.FOURNIER BEAUDRY/N.SOERENSEN (CAN) 83.16 5. L.FEAR/L.GIBSON (GBR) 80.75 6. K.HAWAYEK/J.L.BAKER (USA) 79.50

