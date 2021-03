Pattinaggio di figura

MONDIALI PATTINAGGIO - È un gran bel programma libero quello della Tuktamysheva, ma per lei una caduta è fatale per prendere l'oro. Per la 24enne di Glazov è comunque un ottimo argento.

00:04:58, 8 minuti fa