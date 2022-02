Pattinaggio di figura

Giochi olimpici - Guignard-Fabbri raggianti: "Soddisfatti, obiettivo raggiunto"

Felicissimi al termine della loro free dance Charelen Guignard e Marco Fabbri. Al microfono di Valentina Marchei spiegano: "Potevamo fare qualcosina meglio, ma è andata bene. Milano-Cortina? Perché no?!? Difficile fare ora un programma così a lungo termine e non vorremmo lasciare a risultati in calo, ma siamo in fase crescente, quindi vedremo".

00:03:19, 20 minuti fa