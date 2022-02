Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici, Pechino 2022 - Kamila Valieva riprende ad allenarsi: obiettivo prova individuale

GIOCHI OLIMPICI - Dopo la mancata premiazione per l'oro al team event, Kamila Valieva ha fatto ricorso contro la sua positività alla trimetazidina. Il TAS ha accolto il ricorso della giovane pattinatrice russa che martedì 15 sarà regolarmente sul ghiaccio per la prova individuale. Il CIO ha fatto sapere che non ci sarà premiazione in caso di suo successo, ma lei continua ad allenarsi duramente.

00:02:50, un' ora fa