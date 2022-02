Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici - Seegert sfiancato dal covid non riesce a sollevare la partner

Programma libero da dimenticare per Hase-Seegert. Lui, che ha avuto il covid appena atterrato a Pechino e con pochissimo tempo per recuperare e allenarsi, non riesce a smaltire gli strascichi fisici della malattia ed è in evidente difficoltà, restando senza forza per salti e sollevamenti e chiudendo l'esercizio sfinito.

00:03:00, un' ora fa