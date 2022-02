Pattinaggio di figura

Giochi olimpici - Yuzuru Hanyu crea la solita magianel gala

Musiche al pianoforte per Yuzuru Hanyu, che seppur infortunato non rinuncia né a esserci né a eseguire dei salti, per la gioia del pubblico. Sempre molto musicale, riesce a sopperire con l'interpretazione dove il fisico al momento non lo assiste.

