Pattinaggio di figura

Olimpiadi invernali - Ghilardi-Ambrosini fanno il massimo possibile: bellissimi

Programma lungo magistrale per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, che sulle musiche de Il Volo non sbagliano praticamente nulla e portano a casa un punteggio alto, guadagnando posizioni in classifica.

00:02:59, 38 minuti fa