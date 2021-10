Pattinaggio di figura

Pattinaggio artistico, una straripante Kamila Valieva vince Skate Canada 2021 con il nuovo primato

Seconda gara in campo Senior, secondo record del mondo sbriciolato in meno di un mese. Non scherza Kamila Valieva, forza della natura che ha conquistato con ampio merito la prima posizione a Skate Canada 2021: pubblico in visibilio per lei.

