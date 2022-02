Pattinaggio di Velocità

Olimpiadi Invernali - Davide Ghiotto: niente colpaccio ma è il migliore degli azzurri, ottavo nei 5000 m

PECHINO 2022 - Davide Ghiotto non stupisce nei 5000 m, chiudendo ad otto secondi di ritardo dal trionfatore svedese Nils van der Poel, troppo per fare il colpaccio e puntare alle medaglie. Una volta tagliato il traguardo, il volto dell'azzurro non esprime completa soddisfazione. Tuttavia è il migliore degli italiani, ottavo.

00:01:09, un' ora fa