La XXIV edizione dei Giochi olimpici invernali si disputa a Pechino dal 4 al 20 febbraio 2022, facendo della capitale cinese la prima città ad ospitare sia la rassegna a cinque cerchi estiva che quella dedicata agli sport su neve e ghiaccio. Saranno presenti atleti di 15 sport diversi, per un totale di 109 eventi da medaglia. Questo è il programma completo del pattinaggio di velocità (speed skating), con gare, calendario, orari, cenni storici e alcune curiosità. Tutte le gare sono disponibili in versione integrale su Eurosport e Discovery+

Sede ed eventi

Le gare di pattinaggio di velocità sono in programma dal 5 al 19 febbraio al cosiddetto "Ice Ribbon", l’Ovale Nazionale di Pechino costruito sul sito utilizzato per hockey su prato e il tiro con l'arco durante i Giochi estivi del 2008. L’impianto è in grado di ospitare 12.000 spettatori. Sono previsti 14 eventi, sette riservati agli uomini e sette alle donne: 500 maschili e femminili, 1000 maschili e femminili, 1500 maschili e femminili, 3000 femminili, 5000 maschili e femminili, 10000 maschili, mass start maschile e femminile, inseguimento a squadre maschile e femminile. Il programma è invariato rispetto a PyeongChang 2018.

Qualificazione

I posti complessivi per le gare di pattinaggio di velocità a Pechino 2022 sono 166, 83 per genere. Anche in quest'ambito si è raggiunta la parità dei sessi, visto che a PyeongChang i partecipanti erano stati 180, ma di questi 100 erano uomini e 80 donne. Per la qualificazione ci si bassa sui risultati di Coppa del Mondo 2021/22. Il numero massimo di atleti convocabili per un NOC (Comitato Olimpico Nazionale) è 18, di cui nove al massimo per genere (nel 2018 erano 10). Un Paese può schierare al massimo tre atleti in un singolo evento con eccezione di 5000, 10000 e mass start, dove il massimo scende a due. Nei 500, 1000 e 15000 metri partecipano 30 atleti per genere, nei 5000 maschili e nei 3000 femminili 20 atleti per genere, nei 10000 maschili e nei 5000 femminili 12 atleti per genere, nelle mass start 24 atleti per genere, nelle staffette otto squadre.

Calendario

5 febbraio, alle 16.30* - 3000 metri femminili

6 febbraio, alle 16.30 - 5000 metri maschili

7 febbraio, alle 16.30 - 1500 metri maschili

8 febbraio, alle 18.30 - 1500 metri maschili

10 febbraio, alle 20 - 5000 metri femminili

11 febbraio, alle 16 - 10000 metri maschili

12 febbraio, alle 16 - quarti inseguimento a squadre femminili, 500 metri maschili

13 febbraio, alle 21 - quarti inseguimento a squadre maschili, 500 metri femminili

15 febbraio, alle 14.30 - semifinali, finale A, B, C e D inseguimento a squadre femminile; semifinali, finale A, B, C e D inseguimento a squadre maschile

17 febbraio, alle 16.30 - 1000 metri femminili

18 febbraio, alle 16.30 - 1000 metri maschili

19 febbraio, alle 15 - semifinali e finale mass start maschile, semifinali e finale mass start femminile

*si fa sempre riferimento all'ora locale, avanti di 7 ore rispetto al fuso italiano

Storia

Il pattinaggio di velocità è una delle discipline storiche delle Olimpiadi invernali, avendo fatto comparsa già nell'edizione inaugurale di Chamonix-Mont-Blanc 1924. Allora gareggiavano solo gli uomini, impegnati in quella rassegna nei 500, 1500, 5000, 10000 metri e in un all around mai più ripetuto. Le donne debuttano a Lake Placid 1932 sotto forma di esibizione e ufficialmente a Squaw Valley 1960. Le introduzioni più recenti a livello olimpico sono l'inseguimento a squadre (Torino 2006) e la mass start (PyeongChang 2018). I Paesi Bassi fanno razzia nel medagliere all time, forti di ben 121 podi e nello specifico di 42 ori, 40 argenti e 39 bronzi. Sul podio di questa speciale classifica, ma ben staccati, Stati Uniti e Norvegia. L'olandese Ireen Wüst è l'atleta plurimedagliata con 5 ori, 5 argenti e un bronzo tra Torino 2006 e PyeongChang 2018. Solo i norvegesi Bjørgen (15, fondo), Bjørndalen (13, biathlon) e Dæhlie (12, fondo) hanno ottenuto più podi di lei nella storia delle Olimpiadi invernali. A Pechino proverà a incrementare il suo bottino, prima di chiudere una carriera leggendaria, un po' come il connazionale Sven Kramer che a questo livello vanta 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. L'Italia ha conquistato 4 podi in questa disciplina a livello olimpico, grazie a Enrico Fabris (oro 1500 metri e bronzo nei 5000 metri a Torino 2006), la squadra dell'inseguimento maschile (oro a Torino 2006 con Matteo Anesi, Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Stefano Donagrandi e Ermanno Ioriatti) e infine Nicola Tumulero (bronzo 10000 metri a PyeongChang 2018).

