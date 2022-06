Simiso Buthelezi. Hanno fatto il giro del mondo le immagini shock del pugile sudafricano che, durante un match contro Suphesivile Mutunguia, ha cominciato una lesione cerebrale al pugile che è stato indotto al coma farmacologico. Qualche giorno dopo, però, la triste notizia: Simiso Buthelezi è morto. Finisce in tragedia la storia di. Hanno fatto il giro del mondo le immagini shock del pugile sudafricano che, durante un match contro, ha cominciato a prendere a pugni un avversario 'fantasma' durante la decima ripresa. Sì perché il 24enne era in totale controllo del suo match, un incontro per il Wbf africano, ma ad un certo punto è parso disorientato scagliando pugni contro "l'aria". Accaduto che ha sorpreso tutti, spingendo l'arbitro a fermare subito il match. Portato in ospedale per accertamenti, è stata poi rivelataal pugile che è stato indotto al coma farmacologico. Qualche giorno dopo, però, la triste notizia:

Non riesco davvero a spiegare cosa sia successo. Nel periodo di preparazione al combattimento e durante il match non era accaduto nulla di spiacevole. Era in buone condizioni, poteva salire sul ring. [Bheki Mngomezulu, allenatore di Simiso Buthelesi]

La Federazione sudafricana di boxe ha aperto un'inchiesta sull'accaduto e capire in che modo il pugile ha potuto subire un trauma del genere. Buthelezi, 24 anni, era solo all'inizio della sua carriera. Quello contro Mutunguia era il suo quinto match ufficiale, dopo aver vinto i 4 precedenti.

