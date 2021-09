Sarà Fabio Turchi lo sfidante del britannico Chris Billam-Smith per il titolo europeo dei pesi massimi leggeri (Cruiser). Lo ha stabilito l’EBU (European Boxing Union): è questo anche l’unico dettaglio rilasciato dall’ente continentale, dato che ci sarà un’asta organizzativa per stabilire data e luogo.

Stone Crusher” non è alla sua prima volta in campo internazionale: nel 2017 aveva conquistato il titolo Internazionale Silver e lo aveva poi difeso per due volte, mentre nel 2019 si era preso il titolo Internazionale WBC, per poi cederlo al britannico Tommy McCarthy.

Attualmente Turchi è campione UE della categoria, avendo battuto nello scorso aprile il francese Dylan Bregeon a Milano, stesso luogo (e stessa arena, l’Allianz Cloud alias PalaLido) nella quale, sei mesi prima, aveva fatto suo il titolo Internazionale IBF.

Complessivamente l’italiano è a quota 19 vittorie, di cui 13 per KO, e un’unica sconfitta, quella con McCarty; per Billam-Smith, invece, il record è di 13-1 con 10 ko. Anche lui ha sfidato McCarthy, riuscendo però a batterlo e a mantenere il titolo di categoria del Commonwealth, oltre a conquistare quelli europeo e (vacante) britannico.

