Floyd Mayweather tornerà a combattere! A settembre affronterà il giapponese Mikuru Asakura, star delle arti marziali miste. L’annuncio è stato dato in maniera ufficiale da parte di MMA Rizin, organizzatore dell’evento, nel corso di una conferenza stampa andata in scena a Tokyo. Noboyuki Sakakibara, Presidente del Rezin, ha specificato: “I due atleti duelleranno in Giappone a settembre, la data e le regole dell’incontro saranno specificate entro la fine del mese. Sono orgoglioso di vedere questa sfida“.

Si tratta di un incontro che sembra richiamare più un’esibizione che un match ufficiale, come era stato quello milionario contro lo youtuber Logan Paul il 6 giugno 2021 o quello contro Tenshin Nasukawa a Capodanno del 2019. Il 45enne non combatte ufficialmente dall’iconico match contro Conor McGregor, volto simbolo della MMA, vinto per ko il 26 agosto 2017. Ricordiamo che lo statunitense ha concluso la sua carriera pugilistica da imbattuto (50 vittorie in altrettanti incontri disputati, 27 per ko) ed è stato Campione del Mondo in ben cinque categorie di peso differenti (dai superpiuma ai superwelter).

Floyd Mayweather, lo sportivo più ricco al mondo del XXI secolo tanto da essere soprannominato Money, è risultato baldanzoso in conferenza stampa: “Sono il migliore, ho visto tutte le stelle e ho battuto tutti i record. Voglio fare come sempre: mostrare al pubblico quello che è venuto a vedere“. Il 29enne Mikuru Asakura, che vanta 16 vittorie in MMA, non si è tirato indietro: “Sono soprattutto un combattente di MMA, e userò questa specialità per vincere quest’incontro, sono impaziente“.

