Mike Tyson tornerà sul ring il prossimo 28 novembre, lo farà per affrontare Roy Jones Jr. in uno dei match più attesi dell’ultimo decennio. Iron Mike ha segnato la storia del pugilato, è un’icona indiscussa della boxe ed è sempre stato conosciuto anche da chi non è un grande appassionato della nobile arte. Lo statunitense si è ritirato nel 2005 e si è parlato a lungo di un suo nuovo possibile incontro. Il momento è arrivato, in piena emergenza sanitaria, in uno Staples Center di Los Angeles a porte chiuse (chi vorrà vedere la contesa dovrà pagare 43 euro per la pay per view sulla piattaforma tysononthriller.com). Si incroceranno due ex Campioni del Mondo dei pesi massimi: Mike Tyson ha 54 anni, Roy Jones Jr. ne ha 51 ed è stato l’unico uomo nella storia capace di completare la scalata iridata dai superwelter alla categoria regina.

Il mondo della boxe è ben consapevole che un incontro di questo calibro potrebbe rilanciare ulteriormente questo sport a livello globale, vista la caratura mediatica dei due sfidanti. Non ci saranno in palio cinture mondiali, ma la WBC ha deciso di assegnare una cintura di colore verde denominata “Frontline Battle Belt” (la Cintura della Battaglia in Prima Linea). Sarà un match di esibizione, ma nessuno dei due sfidanti vorrà perdere. Sono tante però le limitazioni: 8 round da 2 minuti ciascuno (e non tre come accade sempre tra gli uomini, Tyson e Jones hanno dichiarato all’unisono che è una “roba da femminucce”), i due pugili non potranno portare colpi violenti e l’arbitro sarà obbligato a interrompere il confronto in caso di ferite anche superficiali.

Mike Tyson ha parlato in questo modo a poco meno di un mese dal grande ritorno, come riporta la Gazzetta dello Sport: “Non sarà un match reale? Io andrò sul ring per combattere e spero che lui faccia altrettanto: questa è l’unica cosa che so. L’età non conta nulla. Sono sceso sotto le 215 libbre (97,5 kg, ndr) per la prima volta da quando avevo 18 anni. Sono pronto, mi sento in forma e voglio che il mondo veda quanto sono grande. Il pugile del 2005 che perse con McBride non esiste più, per me adesso è un fantasma. Allora avevo paura di salire su un ring, combattevo solo per soldi, avevo problemi di droga“. Iron Mike tornerà poi competitivo anche per match mondiali? L’età sarà un fattore non da poco, anche se lui non è d’accordo.

Roy Jones Jr. è sulla stessa lunghezza d’onda del rivale: “Fatemi capire: uno sale là sopra contro una leggenda, con i guanti da 12 once e senza caschetto e dovrebbe considerarla un’esibizione? Dai ragazzi, siate seri. Io e Mike non siamo umani, siamo mostri. Ecco perché vi regaleremo un grande spettacolo“. E poi concede una battuta: “I bambini mi chiedono se ho mai combattuto contro Tyson. Ecco, ora potrò dire di sì“.

