Pugilato

Fury: "Ho scommesso che Joshua non avrebbe accettato di sfidarmi. Indovinate? Ora ho 10 mila sterline in più con me"

BOXE - Tyson Fury tornerà sul ring il 3 dicembre prossimo contro Derek Chisora per la difesa del titolo mondiale dei pesi massimi Wbc. I due inglesi si sfideranno sul ring allestito nel Tottenham Hotspur Stadium. In origine il rivale sarebbe dovuto essere Anthony Joshua, che però si è rifiutato. Così in conferenza stampa Fury ha deriso Joshua, mostrando quanto fosse certo che non avrebbe accettato

00:01:07, 13 minuti fa