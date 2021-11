Mike Tyson torna a far parlar di sè. Il pugile durante un'intervista al 'New York Post' ha ammesso che la sua vita è radicalmente cambiata da quando ha iniziato a fumare e sballarsi con il veleno del rospo del deserto del Sonora. Il primo ‘incontro’ con l’anfibio risale a 4 anni fa: “Ho perso 45 kg in tre mesi, ho ripreso a fare boxe e sono ritornato in contatto con la mia famiglia". ha detto il 55enne nativo di Fort Greene.

Prima di farmi col rospo, ero un relitto. L’avversario più duro che abbia mai affrontato era me stesso

Ho ingerito il veleno di questo rospo per ben 53 volte. Ma nulla si è avvicinato all’esperienza del mio primo ‘trip’. Quella prima volta sono ‘morto’. L’ho fatto come sfida. Mi facevo di droghe pesanti come la cocaina, quindi perché no? È un’altra dimensione. Prima di farmi col rospo, ero un relitto. L’avversario più duro che abbia mai affrontato era me stesso. Avevo una bassa autostima. Alle persone con un grande ego capita spesso. Il rospo spoglia l’ego" ha confessato Tyson.

Un’esperienza che pare abbia veramente rigenerato e aiutato l’ex iridato dei massimi in tutte le sue sfere: "Sono più creativo, riesco a concentrarmi, sono più presente come uomo d'affari e imprenditore. La gente vede quanto sono cambiato. La mia mente non è abbastanza sofisticata per capire cosa è successo, ma la mia vita è drasticamente migliorata. L’intero scopo del rospo è quello di farti raggiungere il massimo potenziale. Guardo il mondo in modo diverso. Siamo tutti uguali. Tutto è amore”. Il rospo del Sonora ha così cambiato la vita del pugile che ora Tyson ha un intero allevamento di anfibi nel suo ranch a Desert Hot Springs, nel sud della Califronia.

