Probellum, a Dubai verdetto unanime: Edwards batte Waseem ed è campione IBF

I giudici non hanno dubbi: Sunny Edwards è superiore a Muhammad Waseem nel match in cui il pakistano mette in palio la cintura IBF dei pesi mosca. Edwards diventa così campione del mondo per questa cintura all'interno dello scenario del Probellum di dubai.

00:02:59, un' ora fa