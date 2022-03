Pugilato

Pugilato, Dubai IBO - Lescano si sveglia troppo tardi: vince Mossely che conserva il titolo: l'ultima ripresa

PUGILATO - Estelle Mossely si conferma campionessa IBO dopo aver battuto l'argentina Yanina del Carmen Lescano alla 10a ripresa. Match in totale controllo per la francese: solo all'ultima ripresa la Lescano ha sferrato qualche colpo degno di nota, ma troppo tardi per "riaprire" la contesa.

00:02:19, un' ora fa