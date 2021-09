Manny Pacquiaio ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla boxe. Una notizia che era ormai nell’aria, dopo la sua decisione di candidarsi alla Presidenza delle Filippine in occasione delle Elezioni del maggio 2022. Il 42enne, considerato tra i migliori pugili di tutti i tempi, ha ufficializzato il suo addio al pugilato con un video su Twitter.

“Mentre appendo i miei guantoni da boxe, vorrei ringraziare il mondo intero, specialmente il popolo filippino per aver sostenuto Manny Pacquiao. Ho appena sentito l’ultima campana”, dichiara Pacquiao.

Ai più grandi fan e al più grande sport del mondo, grazie! Grazie per tutti i meravigliosi ricordi. Questa è la decisione più difficile che abbia mai preso, ma sono in pace. Insegui i tuoi sogni, lavora sodo e guarda cosa succede. Addio boxe“.

Si ritira l’unico pugile nella storia capace di vincere almeno un titolo in otto diverse classi di peso, per un totale di 12 titoli mondiali con un bilancio complessivo in carriera di 72 combattimenti e 62 vittorie (39 per k.o.), 8 sconfitte e 2 pareggi.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing.

