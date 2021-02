Stanchezza? Brutta preparazione? Qualche lacuna tecnica? Nella sua autobiografia "True", Big Mike spiega quali furono le cause di quel flop: "Non volevo combattere. Tutto ciò che mi interessava era fare festa e fare sesso. Non mi interessava di Buster. Lo consideravo poco più di un allenamento. In quei giorni ho fatto sesso con molte cameriere e ho ritrovato una giovane donna giapponese con cui ero già stato. Il mio allenamento è stato questo: fare sesso mentre mia moglie andava a fare la spesa. È così che mi sono allenato per il combattimento. Il giorno prima del combattimento ero a letto con due cameriere contemporaneamente."