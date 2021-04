"Combatterò contro Lennox Lewis a settembre". Queste le parole, chiare e cristalline, rilasciate da Mike Tyson a un giornalista di TMZ mentre stava lasciando un ristorante a Los Angeles. Una delle più grandi icone pugilistiche di tutti i tempi aveva pianificato di salire sul ring a fine maggio, come aveva annunciato un paio di mesi fa, e tutti gli appassionati della boxe sognavano . Queste le parole, chiare e cristalline, rilasciate daa un giornalista di TMZ mentre stava lasciando un ristorante a Los Angeles. Una delle più grandi icone pugilistiche di tutti i tempi aveva pianificato di salire sul ring a fine maggio, come aveva annunciato un paio di mesi fa, e tutti gli appassionati della boxe sognavano il tanto chiacchierato terzo atto contro Evander Holyfield . La trattativa non è andata in porto, tanto che il ribattezzato The Real Deal incrocerà i guantoni con Kevin McBride il prossimo 5 giugno a 58 anni.

Mike Tyson, che a novembre era tornato sul ring per sfidare Roy Jones Jr. dopo una lunghissima assenza dal quadrato, vuole proseguire sulla strada delle esibizioni e ha dunque nel suo futuro una contesa con Lennox Lewis per quello che sarebbe un match davvero leggendario. Il ribattezzato Iron Mike, Campione del Mondo dei pesi massimi tra anni ’80 e ’90, ha ora 54 anni ed è pronto per fronteggiare il rinominato The Lion, ora 55enne e anch’egli Campione del Mondo della categoria regina negli anni ’90.

C’è un precedente tra questi due monumenti del pugilato. L’8 giugno 2002, al The Pyramid di Memphis, Lewis difese le cinture WBC, IBF, IBO mandando al tappeto Mike Tyson all’ottavo round. La sua carriera si concluse poi nel 2003 con il successo su Vitali Klitschko. Al momento non ci sono dettagli su data esatta e luogo del secondo atto tra Mike Tyson e Lennox Lewis, con la speranza che le dichiarazioni verbali non vengano smentite.

