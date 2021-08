Pugilato

Olimpiadi, Tokyo. Sorridi Irma Testa, il bronzo è tuo: le immagini del podio

BASKET - Irma Testa ha ancora tanta adrenalita in corpo in occasione della premiazione per la sua medaglia olimpica: è bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nella categoria 54-57 kg.

00:00:40, un' ora fa