Tyson contro Holyfield, battaglia epocale a 50 anni suonati: si può fare? Tutti gli scenari

Mike Tyson contro Evander Holyfield, atto terzo. Si può davvero fare? Questa è la domanda che circola insistentemente nelle ultime ore tra tutti gli appassionati di boxe. I due pugili hanno infatti postato sui rispettivi social i video di alcuni allenamenti e sembrano essere davvero in ottima forma, nonostante l’età sia tutt’altro che verde visto che hanno rispettivamente 53 e 57 anni. Si sta vociferando insistentemente di una possibile contesa tra questi due mostri sacri della nobile arte, ovviamente si tratterebbe di un confronto a scopo benefico e di intrattenimento, senza cinture mondiali o qualsivoglia titolo in palio. Un revival dei bei tempi andati, un capitolo di una saga che ha appassionato nel cuore degli anni ’90 e che ha reso immmortali entrambi gli atleti.

Mike Tyson è l’emblema del pugilato moderno, lo conosce anche chi è poco avvezzo allo sport: un fenomeno indiscusso, noto non soltanto per le sue gesta sul ring ma anche per i suoi comportamenti sopra le righe al di fuori del quadrato, per le dichiarazioni sempre pungenti, per le sue apparizioni televisive. Evander Holyfield ha sicuramente meno forza mediatica ma è stato il miglior avversario che Iron Mike abbia trovato sulla sua strada, tanto che appunto lo sconfisse nel primo atto laureandosi Campione del Mondo. E nella seconda battaglia? Beh, è quella che si ricordano tutti, quella che rimarrà per sempre nell’antologia dello sport, un momento indelebile che si racconterà di generazione in generazione: Mike Tyson morsicò ripetutamente l’orecchio a Holyfield, lo morse a sangue in una scena truculenta da film, dove la realtà superò la finzione.

Mike Tyson vanta un record di 50 vittorie (44 per ko) e sei sconfitte (cinque prima del limite), è stato Campione del Mondo dei pesi massimi WBC, WBA, IBF dal 1986 al 1990. Poi venne sconfitto da James Douglas a Tokyo ma la sua carriera subì un incredibile stop nel 1992 quando venne condannato per stupro. Rimase in carcere fino al 1995, tornò sul ring e sconfisse Bruce Seldon prendendosi la cintura iridata WBA e WBC nel 1996. Conservò i titoli per pochi mesi perché il 9 novembre li perse venendo spedito al tappeto proprio da Evander Holyfield (ko all’undicesima ripresa). La rivincita si consumò il 28 giugno 1997, la data del celebre “orecchio morsicato”: 3 milioni di dollari di risarcimento per Holyfield e l’inizio della parabola discendente di Tyson che combattè per l’ultima volta in maniera ufficiale nel 2005 mentre Evander (record di 44-10-2) andò avanti a lottare fino al 2011 anche se fu Campione del Mondo soltanto fino al 2001 quando perse contro John Ruiz (pareggiò poi nella rivincita).

Vedere su un tabellone la scritta Tyson vs Holyfield a 23 anni di distanza dall’ultima volta appare fantascienza ma il sogno potrebbe davvero concretizzarsi. “Solo” per beneficenza, “solo” per la cassa, “solo” per lo show ma lo spettacolo sarebbe garantito.

