Tanti dubbi nella mente di Danilo Petrucci che, nel 2023, potrebbe essere ai nastri di partenza della Superbike oppure ripetere l'esperienza alla Dakar senza dimenticare il percorso nel MotoAmerica. Tra tutte queste scelte, la corsa in Dakar sembra la meno sicura visto che, in occasione della conferenza stampa della vigilia del round di The Ridge del MotoAmerica, Petrucci ha rivelato la rinuncia alla partecipazione del RAID con partenza il prossimo gennaio in Arabia Saudita. Grave assenza, dunque, per la gara nel deserto che perde uno dei suoi massimi protagonisti contando anche la vittoria di una tappa nella sua primissima presenza.

