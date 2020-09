Rugby

Sports Explainer: i segreti del placcaggio, l'arma definitiva della difesa nel rugby

È uno dei fondamentali del rugby, il gesto risolutorio per eccellenza in fase difensiva: scopriamo insieme qual è il modo più efficace per portare un placcaggio e quali sono le conseguenze sul portatore di palla.

00:01:58, 1 Visualizzazioni, 17/09/2019 A 08:53