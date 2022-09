Milano, 14 settembre 2022 – Sarà Warner Bros. Discovery Sports a trasmettere la BKT United Rugby Championship 2022/23, con un “match italiano” su Eurosport 2 per ogni giornata di regular season e tutto il torneo in diretta integrale su Discovery+ per la prima volta in Italia. Tutte le partite di Benetton Treviso e Zebre Parma, oltre ai match di cartello, saranno commentate da Antonio Raimondi e Vittorio Munari storici telecronisti del Sei Nazioni. Si parte con Benetton Treviso-Glasgow Warriors LIVE venerdì 16 settembre alle 18:30 su Eurosport 2 e discovery+, mentre sabato 17 su discovery+ Zebre Parma-Leinster (alle 14:00) e il derby sudafricano tra Lions e Bulls (alle 16:05) avranno il commento di Raimondi-Munari.

La BKT United Rugby Championship è l’ex-Celtic League, poi diventata Pro14 e dallo scorso anno aperta a sedici squadre provenienti da cinque paesi: Irlanda (4), Galles (4) Sudafrica (4) Scozia (4) e Italia (2). Per la divisione delle franchigie in quattro “Shield” su base geografica, Benetton Treviso e Zebre Parma sono in un girone d’andata e ritorno con le scozzesi Leinster e Glasgow Warriors mentre una classifica unica qualifica le prime otto ai play-off, che già dai quarti di finale si disputano in partita unica. Nella Grand Final dello scorso giugno, gli Stormers di Città del Capo hanno battuto i Bulls di Pretoria in finale.

Luca Stacul, Sports Director Warner Bros. Discovery Italia: «Il grande rugby torna su Eurosport e siamo fieri di trasmettere una competizione internazionale per club di altissimo livello cresciuta negli anni grazie alla partecipazione delle migliori squadre sudafricane e vanto della sempre crescente passione italiana per il rugby grazie alla partecipazione di Benetton Treviso e Zebre Parma, serbatoi della nostra Nazionale. Sarà un’edizione spettacolare da vivere in diretta integrale su discovery+».

Il Presidente della FIR Mario Innocenti: «Benetton e Zebre sono pronte a scendere in campo per una nuova ed emozionante stagione dello BKT United Rugby Championship e ad alzare l’asticella della loro combattività in una stagione che vedrà i nostri migliori rugbisti competere per un posto ai Mondiali del 2023. Siamo elettrizzati all’idea di vedere le due squadre italiane tra i migliori club del mondo e di poterle seguire su ogni dispositivo grazie a una copertura senza precedenti del torneo garantita da Eurosport».

Martin Anayi, CEO di United Rugby Championship: «Consapevoli del largo seguito in Italia dello United Rugby Championship, i fan avranno accesso a tutte le 151 partite tramite discovery+ ed Eurosport. Abbiamo grandi ambizioni di crescita nei prossimi anni sia per il mercato che per le squadre italiane che partecipano alla BKT United Rugby Championship, incoraggiati dai risultati sportivi dell’Italia Under-20 che attinge dai giovani talenti di Benetton Treviso e Zebre Parma».

