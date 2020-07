Il 6 Nazioni diventerà 8 Nazioni a novembre: ingresso anche di Giappone e Fiji nel 2020

Per quest'anno, in maniera del tutto eccezionale, il Sei Nazioni diventerà 8 Nazioni per l'ingresso di Giappone e Fiji nel torneo continentale. Questo per sopperire all'assenza dei test match autunnali che si sarebbero dovuti disputare a novembre. Niente da fare per le altre Nazionali dell'Emisfero sud che giocheranno il Rugby Championship.

Con l'assenza di Test Match autunnali, prende sempre più piede l'idea di allungare il 6 Nazioni. Anzi, rispetto a questo discorso bisogna solo capire chi entrerà a far parte dello storico torneo continentale. Manca ancora l'ufficialità, ma sarà un 8 Nazioni che si svolgerà a novembre con la formula dei due gironi: Giappone e Fiji le due new entry.

La formula

Da una parte ci sarà un gruppo composto da Inghilterra, Galles, Irlanda e Fiji, dall'altra un girone composto da Francia, Scozia, Italia e Giappone. Le prime due classificate si affronteranno poi in un sistema semifinali-finali per determinate la squadra vincitrice. Il tutto nel mese di novembre, dopo aver completato il 6 Nazioni 2020...

La gara che deve recuperare l'Italia

-sabato 31 ottobre, 17:45 Italia-Inghilterra

Perché Giappone e Fiji e non le altre Nazionali europee?

C'è un discorso da fare rispetto all'importanza delle Nazionali e alla credibilità delle Federazione, oltre che all'aspetto logistico. Giappone (9a nel ranking) e Fiji (11a) sono Nazionali ormai blasonate, ai primi posti del ranking mondiale e garantiscono l'aspetto della competitività e, soprattutto, considerando l'importanza delle rispettive Federazioni, c'è la credibilità che il protocollo medico-sanitario venga rispettato alla lettera. In più, alcuni dei giocatori di queste Nazionali sono già in Europa e sarà molto più facile la 'raccolta' per il ritiro pre torneo. Era stata ipotizzato l'ingresso di Georgia (12a nel ranking) e Spagna (18a), ma per diversi motivi si è deciso di fare senza queste due Nazionali in favore di Giappone e Fiji. Fuori gioco il discorso di invitare i campioni del mondo del Sudafrica, oppure Nuova Zelanda, Argentina e l'Australia che resteranno nell'Emisfero Sud per partecipare al Rugby Championship.

