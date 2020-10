Tutto pronto, si torna finalmente in campo. Riparte da dove si era interrotto il Sei Nazioni di rugby 2020: sabato 24 ottobre alle 16.30 l’Italia vola in Irlanda per sfidare i padroni di casa in uno dei due recuperi (match che non si sono in primavera giocati ovviamente a causa della questione Covid). Scelti da Franco Smith gli azzurri che affronteranno la trasferta irlandese, ufficializzata oggi la lista dei convocati che vede ben sei esordienti.