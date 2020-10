È la Scozia a vincere il primo match del Super Sabato del Guinness Sei Nazioni 2020 e lo fa al termine di un match sicuramente non bello, dove si sono viste in campo due squadre chiaramente imballate dopo mesi di stop. È un Galles troppo brutto quello che cede a Llanelli contro una Scozia che sale momentaneamente in vetta alla classifica affiancando l’Irlanda.

Parte forte la Scozia, che nella fase iniziale mette sotto pressione il Galles e dopo 2 minuti conquista una punizione piazzabile, ma Finn Russell non trova i pali. Insiste la Scozia, più convinta e convincente e al 10’ Russell non sbaglia la punizione ed è quindi vantaggio per gli ospiti. Gioca male il Galles, commette tanti errori banali, così la Scozia può gestire senza sofferenza il minimo vantaggio. Al 19’ ancora un fallo dei padroni di casa concede una touche sui 5 metri ai ragazzi di Townsend, ma un avanti nega la chance agli ospiti.

Sei Nazioni L'Italia resta in partita: meta di Polledri contro l'Inghilterra UN' ORA FA

Ospiti che dominano in tutte le situazioni di gioco, con il Galles che fatica in touche, soffre in mischia e non riesce a impostare un gioco palla in mano. Serve mezzora per vedere i padroni di casa finalmente accelerare e portarsi a un passo dalla linea di meta. Azione prolungata, con diversi pick&go e alla fine è Rhys Carrè a schiacciare in meta e il Galles va avanti 7-3. Ritmi bassi al Parc y Scarlets e si arriva a tempo scaduto quando la Scozia ha una chance dalla piazzola e Adam Hastings mette i tre punti che mandano le squadre al riposo sul 7-6.

Prova a cambiare ritmo il Galles a inizio ripresa, anche se le due squadre continuano a faticare a rendersi pericolose in attacco. Non riesce, dunque, a decollare la partita che si trascina con tanti falli da una parte e dall’altra, ma con i padroni di casa particolarmente fallosi. Così col passare dei minuti è la Scozia a prendere in mano il match, a guadagnare terreno e possesso e all’ora di gioco, dopo l’ennesima infrazione gallese, conquistano una touche nei 22 avversari.

E dalla seguente maul arriva un carrettino dominante che si invola fino all’area di meta e alla fine è Stuart McInally a schiacciare e Scozia che si riporta in vantaggio sul 7-11. Un paio di errori banali da parte della Scozia, che concedono due punizioni evitabili, permettono prima al Galles di risalire il campo e, poi, ad Halfpenny di andare sui pali e padroni di casa che si riavvicinano a -1 al 66’. Scozia che gestisce il vantaggio minimo, mantenendo il dominio territoriale e obbligando il Galles a risalire il campo. Passano i minuti e il Galles non riesce a riportarsi in zona d’attacco e, così, la Scozia vince 10-11.

duccio.fumero@oasport.it

Sei Nazioni 2020: Scozia-Francia 28-17, gli highlights del primo ko dei transalpini

Sei Nazioni Sei Nazioni femminile: rinviate due partite IERI A 14:42