Il tempo trascorso cosa ha cambiato negli equilibri mentali e fisici dei giocatori? Come hanno affrontato questo lungo periodo di stop? E ora con che motivazioni e obiettivi affrontano l'impegno sul campo? Abbiamo provato a fare il punto della situazione con Antonio Raimondi , voce storica del rugby sui canali Discovery che sabato alle 16.30 ci racconterà l'incontro su DMAX in compagnia dell'immancabile Vittorio Munari.

Finalmente si ricomincia, anche se in realtà è già da settembre che si è ricominciato a giocare a rugby, sia in Italia che all’estero: gran parte dei ragazzi della Nazionale hanno potuto tornare in campo - Zebre e Benetton Treviso si sono già incrociate con una vittoria per parte – e poi si è ricominciato anche in Pro14. E poi ci sono stati i raduni dove i giocatori hanno potuto riprendere confidenza con gli schemi di Smith e ritrovarsi tra di loro.