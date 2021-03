Franco Smith alla vigilia di Italia-Galles torna sulle dichiarazioni rilasciate in occasione della partita precedente contro l'Irlanda, per spiegare meglio il concetto degli "otto anni".

"I ragazzi hanno 20 anni, nei prossimi 8 anni giocano quasi 60 partite per l'Italia: se ogni partita prendono esperienza, quanto diventeranno bravi? Se arrivi fino a 34-35 anni, puoi disputare 3 Coppe del Mondo".

"Nei 23 ci saranno quindi 10-15 giocatori con 50 caps dopo la prossima coppa del Mondo, intanto possiamo sviluppare tanti altri giocatori che possano giocare per la Nazionale il prima possibile".

"Ruolo dei giornalisti? Noi ci mettiamo già abbastanza pressione da soli, dall'interno. Tutto vogliono il "prodotto finale", ma non è facile: per arrivarci bisogna lavorare duramente".

"Progressi? Più cinici nel nostro gioco, evidanto "soft moments": noi giochiamo per vincere e lo abbiamo mostrato, ma durante la nostra partita ci sono dei momenti deboli, gestiti un po' male. Tutte le squadre hanno questi momenti, ma noi dobbiamo minimizzare questi momenti e crescere in questi frangenti".

"Giovani? Ci stiamo già lavorando, sia dentro la Nazionale che fuori. Per avere un gruppo performante abbiamo bisogno di competizione, sugli emergenti è di avere un gruppo per allargare il numero di giocatori internazionali che ha l’Italia. In futuro dovremo avere 100 giocatori internazionali, 50 a livello superiore e 50 emergenti".

Luca Bigi: "Siamo determinati"

"Siamo concentrati sugli obiettivi che ci siamo posti questa settimana, è stata una settimana dura, in cui siamo stati chiari con noi stessi: vogliamo mettere in campo, minuto dopo minuto quello che abbiamo preparato".

