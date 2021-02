Rugby

Rugby, Sei Nazioni 2021 - Italia-Francia 10-50: gli highlights del ko degli azzurri all'Olimpico

SEI NAZIONI - Comincia in salita il Sei Nazioni dell'Italia che perde al debutto contro una Francia scatenata all'Olimpico. Finisce 50-10 per i transalpini che realizzano ben 7 mete in 80 minuti: unico guizzo azzurro rappresentato dalla meta di Sperandio quando i giochi erano già chiusi.

00:04:32, 236 Visualizzazioni, un' ora fa